Известная модель Ана Чери показала, как выглядит без штанов

На фото красавица позировала в топе, который завязывался на узелок в зоне декольте и трусиках-бикини. Чери решила показать себя без штанов, ведь она их носить не любит. Ана дополнила образ распущенными волосами, ярким макияжем и скромным украшением на шее. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Честно говоря, я не привыкла носить штаны и не сидеть целый день дома. Как насчет вас?", - написала красавица.

Фанаты поставили почти 200 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Детка", "С таким телом я бы тоже не стала", "Та же девушка. Лучшее чувство", "Боже мой".

Ранее мы сообщали, что известная фитнес-модель Ана Чери выпускает собственную линию спортивной одежды, которую показывает на себе.

Так, на одном из последних фото красотка предстала в черном топе, который обтянул ее красивую грудь. Прелести выпирали из топа и выглядели очень соблазнительно.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери в крохотных шортах показалась в окружении не менее фигуристых подруг.

«Настоящий разговор! Мое сердце переполняется 🤗 вчера мы сделали ранний релиз для всех в списке электронной почты ” First To Know", банда Чери снова наносит удар!!! Мы продали почти все 😆 😭 🎉 большое большое спасибо за всю любовь и поддержку», - говорится в сообщении.

