Известная модель Ана Чери показала смелый образ, сняв максимально возможную одежду

На фото красотка стоит в блестящем мини-бикини, которое состояло из веревочек и маленьких клочков ткани. Чери соблазнительно позировала, взявшись за веревочки трусиков и показывала все самое пикантное. Ана на фото даже закрыла глаза от удовольствия, пока показывала самые загорелые места, благодаря чему снимок вышел максимально жарким. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 150 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Так прекрасно", "Топ фитнес-фитнес", "Удивительно. Ух ты", "Рикотта, вот это мамочка", "Я хочу сотрудничать с тобой", "Я люблю", "Светящиеся разные", "Такая милашка", "Афродита".

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На фото Чери позировала в оранжевых шортиках и черном топе. Красавица села на стол, демонстрируя свои подтянутые формы. Образ Ана дополнила скромной подвеской и распущенными волосами, а сама улыбалась на камеру. Фото вышло довольно светлым и солнечным, так как было сделано на фоне просторных окон, которые наполнили комнату светом.

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Не секрет, что звезда является активным любителем отдыха, постоянно проводит время на пляже, а также устраивает тренировки на природе. При этом девушка любит хвалиться своими достижениями в похудении пикантными образами - примерив самые разные смелые бикини трендового кроя.

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