Такой звезду еще не видели

Американская фитнес-модель Ана Чери сверкнула вспотевшим видом во время тренировки

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я считаю, что если ты тренировался, то твое лицо должно покраснеть и покрыться потом. Всем хорошего дня и заканчивайте свои тренировки!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на снимке Чери позирует сидя на блинах для грифа в спортивном наряде и лосинах. При этом лицо звезды вспотевшее и мокрое. Фотография спровоцировала настоящий бум со стороны ее поклонников.

«Идеальный ракурс», «тяжело на тренировке – легко на отдыхе», «красивый снимок», «красотка», «королевские формы», - пишут они.

Как сообщалось ранее, популярная фитнес-модель Ана Чери решила пристыдить фанатов, показав на отдыхе безупречное тело в крохотном купальнике.

Так, модель позирует лежа на шезлонге в крохотном купальнике, который практически не видно При этом лицо модель решила прикрыть при помощь элегантной кепки.

А на другом снимке Чери позирует уже стоя, спиной на камеру. Как можно заметить, купальник максимально украшает ее внушительные формы.

Однако поклонники Чери не смогли что-либо сказать – девушка решила выбросить снимки у себя в Сторис, а не на страницу.

Напомним, раскрепощенная Ана Чери сыграла в твистер в одном белье и показала лишнее.

Как сообщала Politeka, Ана Чери довела до безумия пышными формами в хищном белье.

Также Politeka писала, что мокрая Ана Чери без лишних сомнений развязала бикини и показала все.