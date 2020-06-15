Популярная фитнес-модель Ана Чери решила пристыдить фанатов, показав на отдыхе безупречное тело в крохотном купальнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, модель позирует лежа на шезлонге в крохотном купальнике, который практически не видно При этом лицо модель решила прикрыть при помощь элегантной кепки.

А на другом снимке Чери позирует уже стоя, спиной на камеру. Как можно заметить, купальник максимально украшает ее внушительные формы.

Однако поклонники Чери не смогли что-либо сказать – девушка решила выбросить снимки у себя в Сторис, а не на страницу.

Отметим, на своей странице в Инстаграм, знаменитость частенько выкладывает снимки достаточно откровенного характера. Девушка держит себя в форме, занимается тренировками, правильно питается, а также любит без стеснения демонстрировать свои соблазнительные формы во всей красе.

Накануне лета Ана появилась перед всеми в длинном цветастом платье с вырезом на ноге. Наряд полностью обтянул сочную фигуру модели и кажется, что ткань вот-вот лопнет.

За 8 часов новый снимок собрал более 85 тысяч лайков и множество восторженных комментариев. Фолловеры пишут, что модель прекрасна, как всегда.

Напомним, раскрепощенная Ана Чери сыграла в твистер в одном белье и показала лишнее.

Как сообщала Politeka, Ана Чери довела до безумия пышными формами в хищном белье.

Также Politeka писала, что мокрая Ана Чери без лишних сомнений развязала бикини и показала все.