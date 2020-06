Відома модель Ана Чері показала, як виглядає без штанів

На фото красуня позувала в топі, який зав'язувався на вузлик в зоні декольте і трусики-бікіні. Чері вирішила показати себе без штанів, адже вона їх носити не любить. Ана доповнила образ розпущеним волоссям, яскравим макіяжем і скромним прикрасою на шиї. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Чесно кажучи, я не звикла носити штани і не сидіти цілий день вдома. Як щодо вас?", - написала красуня.

Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Дитинко", "З таким тілом я б теж не стала", "Та ж дівчина. Найкраще почуття", "Боже мій".

Так, на одному з останніх фото красуня з'явилася в чорному топі, який обтягнув її красиву груди. Принади випирали з топа і виглядали дуже спокусливо.

«Справжній розмова! Моє серце переповнюється 🤗 вчора ми зробили ранній реліз для всіх у списку електронної пошти ” First To Know", банда Чері знову завдає удару!!! Ми продали майже всі 😆 😭 🎉 велике велике спасибі за всю любов і підтримку», - йдеться в повідомленні.

