Відома модель Ана Чері показала, як виглядає без штанів
На фото красуня позувала в топі, який зав'язувався на вузлик в зоні декольте і трусики-бікіні. Чері вирішила показати себе без штанів, адже вона їх носити не любить. Ана доповнила образ розпущеним волоссям, яскравим макіяжем і скромним прикрасою на шиї. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Чесно кажучи, я не звикла носити штани і не сидіти цілий день вдома. Як щодо вас?", - написала красуня.
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Фанати поставили майже 200 тисяч лайків і написали кілька коментарів:
"Дитинко", "З таким тілом я б теж не стала", "Та ж дівчина. Найкраще почуття", "Боже мій".
Раніше ми повідомляли, що відома фітнес-модель Ана Чері випускає власну лінію спортивного одягу, який показує на собі.
Так, на одному з останніх фото красуня з'явилася в чорному топі, який обтягнув її красиву груди. Принади випирали з топа і виглядали дуже спокусливо.
Повідомлялося, що американська фітнес-модель Ана Чері в крихітних шортах здалася в оточенні не менш фігуристих подруг.
«Справжній розмова! Моє серце переповнюється 🤗 вчора ми зробили ранній реліз для всіх у списку електронної пошти ” First To Know", банда Чері знову завдає удару!!! Ми продали майже всі 😆 😭 🎉 велике велике спасибі за всю любов і підтримку», - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, соковита Ана Чері викупала красу в сонячних променях, приспустивши бікіні
Також Politeka повідомляла, що томна Ана Чері вразила красою свого "персика", фанати ревуть від захвату
А ще Politeka писала, що вспотевшая Ана Чері блиснула «горішком» в облягаючих штанях