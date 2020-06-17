Известная модель Ана Чери показала яркий образ и рассказала о поддержании тонуса
На фото Чери позировала в оранжевых шортиках и черном топе. Красавица села на стол, демонстрируя свои подтянутые формы. Образ Ана дополнила скромной подвеской и распущенными волосами, а сама улыбалась на камеру. Фото вышло довольно светлым и солнечным, так как было сделано на фоне просторных окон, которые наполнили комнату светом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Красотка рассказала, что у нее есть отдельный канал, где она рассказывает о тренировках. Фанаты поставили более 160 тысяч лайков и написали множество комментариев:
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"Вы смотритесь прекрасно с такой прической", "Великолепная", "Боже, это прекрасная женщина", "Круто", "Вы красивее, чем вы думаете", "Прекрасно", "Одержимая этими шортами".
Ранее мы сообщали, что популярная фитнес-модель Ана Чери решила пристыдить фанатов, показав на отдыхе безупречное тело в крохотном купальнике.
Так, модель позирует лежа на шезлонге в крохотном купальнике, который практически не видно При этом лицо модель решила прикрыть при помощь элегантной кепки.
Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала, как держит свою великолепную форму.
На одном из последних видео звезда предстала в своих фирменных топе и леггинсах. Комплект подчеркнул идеальные формы модель. А пикантности добавила молния на топике.
Напомним, томная Ана Чери в полупрозрачном боди раздвинула ноги на кровати
А еще Politeka сообщала, что Ана Чери похвасталась внушительными размерами в крохотном топе
Также Politeka писала, что фигуристая Ана Чери сразила наповал образом феи в пикантной позе