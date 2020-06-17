Известная модель Ана Чери показала яркий образ и рассказала о поддержании тонуса

На фото Чери позировала в оранжевых шортиках и черном топе. Красавица села на стол, демонстрируя свои подтянутые формы. Образ Ана дополнила скромной подвеской и распущенными волосами, а сама улыбалась на камеру. Фото вышло довольно светлым и солнечным, так как было сделано на фоне просторных окон, которые наполнили комнату светом. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Красотка рассказала, что у нее есть отдельный канал, где она рассказывает о тренировках. Фанаты поставили более 160 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Вы смотритесь прекрасно с такой прической", "Великолепная", "Боже, это прекрасная женщина", "Круто", "Вы красивее, чем вы думаете", "Прекрасно", "Одержимая этими шортами".

Ранее мы сообщали, что популярная фитнес-модель Ана Чери решила пристыдить фанатов, показав на отдыхе безупречное тело в крохотном купальнике.

Так, модель позирует лежа на шезлонге в крохотном купальнике, который практически не видно При этом лицо модель решила прикрыть при помощь элегантной кепки.

Сообщалось, что американская фитнес-модель Ана Чери показала, как держит свою великолепную форму.

На одном из последних видео звезда предстала в своих фирменных топе и леггинсах. Комплект подчеркнул идеальные формы модель. А пикантности добавила молния на топике.

Напомним, томная Ана Чери в полупрозрачном боди раздвинула ноги на кровати

А еще Politeka сообщала, что Ана Чери похвасталась внушительными размерами в крохотном топе

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