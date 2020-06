View this post on Instagram

Когда я голоден - это полная жееесть! А у тебя бывает такое?🥴 ⠀ Если да, то пора зарядиться не только любимым батончиком Snickers, а и шикарными призами!🙌🏽 ⠀ Сертификат на 5000 грн. на покупку самых крутых кроссовок в «All Stars» или годовой запас батончиков Snickers точно поднимет тебе настроение!💥 ⠀ Итак, условия: ⠀ 👌🏽Сделай фото или видео-пост с новым батончиком Sniсkers с надписью, которая лучше всего характеризует твою сторону голода ⠀ ☝🏽Поставь брендовый хештег #ти_не_ти ⠀ 👉🏽Отмечай @snickers_official_ua (где, кстати, можно найти официальные правила Акции) и отмечай меня ⠀ 👍🏽Ставь лайк этому видео-посту ⠀ 🤎Совсем скоро я выберу самое креативное фото или видео, в котором ты делишься своей стороной голода! ⠀ Следи за моими стори, выполняй условия, твори и побеждай! ⠀ Не тормози - Сникерсни!✌🏽 ⠀ #ти_не_ти