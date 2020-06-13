В этом ролике многие узнали себя

35-летний украинский телеведуший Владимир Остапчук показал, что с ним происходит, когда он голоден

На своей странице в социальной сети Instagram шоумен опубликовал забавное видео, на котором предстал перед поклонниками не привычно учтивым и вежливым человеком, а разъяренным и раздосадованным мужчиной.

«Когда мужчина голоден – это просто жесть!», – заявляет Остапчук, а дальше следует настоящий экшн. Ведущий мечется по квартире, нервничает из-за сломанного вентилятора, просит дать попить ему спокойно кофе, не может найти нужную вещь в гардеробе, пульт от телевизора и так далее.

Умиротворение пришло к герою ролика после того, как он съел шоколадку, на которой вместо Snickers написано «Жееесть».

«Ты не ты, когда голоден», – такими словами подытожил Остапчук свой перфоманс, жуя батончик на диване.

В комментариях пользователи согласны с шоуменом, что голод не побуждает позитивные эмоции.

«Так меня лучше не трогать, когда голоден. Не буди во мне зайца 🤣», «Я видимо мужчина 😂 Когда голодная, самый противный человек 😆», – пишут они.

Ранее мы писали, что Остапчук показал, как новая любовница «притащила» его в свадебный салон.

«Методом подлога и обмана Кристина привела меня в салон... Свадебных платьев. Что? Я выхожу из этой игры" - сказал телеведущий, расхаживая по «салону».

Как известно, не так давно артист развелся со своей супругой Еленой, с которой прожил в браке много лет. И сам заявил при этом, что больше всего славы ему принес развод, хотя он и не планировал делать из этого сенсацию. Артист также публично показал свою новую избранницу и даже дал интервью, в ходе которого рассказал о Кристине Горняк, с которой начал жить вместе относительно недавно.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".

Также Politeka писала, что Осадчая показала фото Остапчука с новой любовницей, гремит скандал.