35-летний украинский телеведуший Владимир Остапчук показал, что с ним происходит, когда он голоден

На своей странице в социальной сети Instagram шоумен опубликовал забавное видео, на котором предстал перед поклонниками не привычно учтивым и вежливым человеком, а разъяренным и раздосадованным мужчиной.

«Когда мужчина голоден – это просто жесть!», – заявляет Остапчук, а дальше следует настоящий экшн. Ведущий мечется по квартире, нервничает из-за сломанного вентилятора, просит дать попить ему спокойно кофе, не может найти нужную вещь в гардеробе, пульт от телевизора и так далее.

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Когда я голоден - это полная жееесть! А у тебя бывает такое?🥴 ⠀ Если да, то пора зарядиться не только любимым батончиком Snickers, а и шикарными призами!🙌🏽 ⠀ Сертификат на 5000 грн. на покупку самых крутых кроссовок в «All Stars» или годовой запас батончиков Snickers точно поднимет тебе настроение!💥 ⠀ Итак, условия: ⠀ 👌🏽Сделай фото или видео-пост с новым батончиком Sniсkers с надписью, которая лучше всего характеризует твою сторону голода ⠀ ☝🏽Поставь брендовый хештег #ти_не_ти ⠀ 👉🏽Отмечай @snickers_official_ua (где, кстати, можно найти официальные правила Акции) и отмечай меня ⠀ 👍🏽Ставь лайк этому видео-посту ⠀ 🤎Совсем скоро я выберу самое креативное фото или видео, в котором ты делишься своей стороной голода! ⠀ Следи за моими стори, выполняй условия, твори и побеждай! ⠀ Не тормози - Сникерсни!✌🏽 ⠀ #ти_не_ти

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Умиротворение пришло к герою ролика после того, как он съел шоколадку, на которой вместо Snickers написано «Жееесть».

«Ты не ты, когда голоден», – такими словами подытожил Остапчук свой перфоманс, жуя батончик на диване.

В комментариях пользователи согласны с шоуменом, что голод не побуждает позитивные эмоции.

«Так меня лучше не трогать, когда голоден. Не буди во мне зайца 🤣», «Я видимо мужчина 😂 Когда голодная, самый противный человек 😆», – пишут они.

Ранее мы писали, что Остапчук показал, как новая любовница «притащила» его в свадебный салон.

«Методом подлога и обмана Кристина привела меня в салон... Свадебных платьев. Что? Я выхожу из этой игры" - сказал телеведущий, расхаживая по «салону». 

Как известно, не так давно артист развелся со своей супругой Еленой, с которой прожил в браке много лет. И сам заявил при этом, что больше всего славы ему принес развод, хотя он и не планировал делать из этого сенсацию. Артист также публично показал свою новую избранницу и даже дал интервью, в ходе которого рассказал о Кристине Горняк, с которой начал жить вместе относительно недавно.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".

Также Politeka писала, что Осадчая показала фото Остапчука с новой любовницей, гремит скандал.