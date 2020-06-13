35-річний український телеведуший Володимир Остапчук показав, що з ним відбувається, коли він голодний

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram шоумен опублікував веселе відео, на якому постав перед шанувальниками не звично чемною і ввічливою людиною, а розлюченим і знервованим чоловіком.

«Коли чоловік голодний – це просто жесть!», – заявляє Остапчук, а далі слідує справжній екшн. Ведучий бігає по квартирі, нервує через зламаний вентилятор, просить дати йому попити спокійно кави, не може знайти потрібну річ в гардеробі, пульт від телевізора і так далі.

View this post on Instagram

Когда я голоден - это полная жееесть! А у тебя бывает такое?🥴 ⠀ Если да, то пора зарядиться не только любимым батончиком Snickers, а и шикарными призами!🙌🏽 ⠀ Сертификат на 5000 грн. на покупку самых крутых кроссовок в «All Stars» или годовой запас батончиков Snickers точно поднимет тебе настроение!💥 ⠀ Итак, условия: ⠀ 👌🏽Сделай фото или видео-пост с новым батончиком Sniсkers с надписью, которая лучше всего характеризует твою сторону голода ⠀ ☝🏽Поставь брендовый хештег #ти_не_ти ⠀ 👉🏽Отмечай @snickers_official_ua (где, кстати, можно найти официальные правила Акции) и отмечай меня ⠀ 👍🏽Ставь лайк этому видео-посту ⠀ 🤎Совсем скоро я выберу самое креативное фото или видео, в котором ты делишься своей стороной голода! ⠀ Следи за моими стори, выполняй условия, твори и побеждай! ⠀ Не тормози - Сникерсни!✌🏽 ⠀ #ти_не_ти

A post shared by Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk) on

Популярні новини зараз

Ситуація з курсом долара різко погіршиться, МВФ дав новий прогноз після траншу: що потрібно знати

Кароль розбурхала видом в "траурному" платті: "Балан залишився в минулому"

Молодша сестра Лободи в бікіні вбила наповал, у таку неможливо не закохатися: "Ловіть момент!"

Українцям заборонять виходити на вулицю: що сталося, «залишатися вдома до тих пір, поки...»
Показати ще

Заспокоєння прийшло до героя ролика після того, як він з'їв шоколадку, на якій замість Snickers написано «Жееесть».

«Ти не ти, коли голодний», – такими словами підсумував Остапчук свій перфоманс, жуючи батончик на дивані.

У коментарях користувачі згодні з шоуменом, що голод не спонукає позитивні емоції.

«Та мене краще не чіпати, коли голодний. Не буди в мені зайця 🤣», «Я мабуть чоловік 😂 Коли голодна, найпротивніша людина 😆», – пишуть вони.

Раніше ми писали, що Остапчук показав, як нова коханка «притягла» його у весільний салон.

«Методом фальсифікації й обману Христина привела мене в салон... Весільних суконь. Що? Я виходжу з цієї гри", - сказав телеведучий, ходячи по «салону». 

Як відомо, не так давно артист розлучився зі своєю дружиною Оленою, з якою прожив у шлюбі багато років. І сам заявив при цьому, що найбільше слави йому принесло розлучення, хоча він і не планував робити з цього сенсацію. Артист також публічно показав свою нову обраницю і навіть дав інтерв'ю, в ході якого розповів про Христину Гірник, з якої почав жити разом відносно недавно.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про крах шлюбу телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".

Також Politeka писала, що Осадча показала фото Остапчука з новою коханкою, гримить скандал.