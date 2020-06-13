У цьому ролику багато хто впізнав себе

35-річний український телеведуший Володимир Остапчук показав, що з ним відбувається, коли він голодний

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram шоумен опублікував веселе відео, на якому постав перед шанувальниками не звично чемною і ввічливою людиною, а розлюченим і знервованим чоловіком.

«Коли чоловік голодний – це просто жесть!», – заявляє Остапчук, а далі слідує справжній екшн. Ведучий бігає по квартирі, нервує через зламаний вентилятор, просить дати йому попити спокійно кави, не може знайти потрібну річ в гардеробі, пульт від телевізора і так далі.

Заспокоєння прийшло до героя ролика після того, як він з'їв шоколадку, на якій замість Snickers написано «Жееесть».

«Ти не ти, коли голодний», – такими словами підсумував Остапчук свій перфоманс, жуючи батончик на дивані.

У коментарях користувачі згодні з шоуменом, що голод не спонукає позитивні емоції.

«Та мене краще не чіпати, коли голодний. Не буди в мені зайця 🤣», «Я мабуть чоловік 😂 Коли голодна, найпротивніша людина 😆», – пишуть вони.

Раніше ми писали, що Остапчук показав, як нова коханка «притягла» його у весільний салон.

«Методом фальсифікації й обману Христина привела мене в салон... Весільних суконь. Що? Я виходжу з цієї гри", - сказав телеведучий, ходячи по «салону».

Як відомо, не так давно артист розлучився зі своєю дружиною Оленою, з якою прожив у шлюбі багато років. І сам заявив при цьому, що найбільше слави йому принесло розлучення, хоча він і не планував робити з цього сенсацію. Артист також публічно показав свою нову обраницю і навіть дав інтерв'ю, в ході якого розповів про Христину Гірник, з якої почав жити разом відносно недавно.

Нагадаємо, що коханка Остапчука висловила все, що думає про крах шлюбу телеведучого: "Я з тих жінок, які..".

Як повідомляла Politeka, коханка Остапчука публічно висловилася про нові стосунки: "Я ніколи не була...".

Також Politeka писала, що Осадча показала фото Остапчука з новою коханкою, гримить скандал.