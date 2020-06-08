35-летний украинский телеведуший Владимир Остапчук показал, как он счастлив с новой возлюбленной после тяжелого развода

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал в своем микроблоге в Инстаграм кадры, на которых развлекается с новой пассией, нотариусом Кристиной Горняк.

Так, на фото в "сториз" телеведущий схватил любовницу на руки - при этом девушка была в соблазнительном купальнике.

"Так и живем", - подписал кадры Владимир.

Кроме того, телеведущий похвастался совместным с Кристиной отдыхом на яхте. Остапчук в белой рубашке и пестрых плавках стоял на носу судна, вытанцовывая перед носом девушки, будто пьяный. Владимир расставил руки, пытаясь удержать баланс и не рухнуть в воду. Кристина при этом подтанцовывала, сидя за штурвалом.

В какой-то момент девушка повернулась, блеснув прелестями в майке без лифчика.

"У каждого из нас есть выбор. Всегда. И у каждого всегда есть выбор быть счастливым. Ведь счастье это просто💥", - поделился в подписи Остапчук, на что тут же в комментариях отозвалась его возлюбленная: "Благодарю за сегодняшний день!❤️"

Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"Почему-то наигранно, и я говорю это без агрессии, сам Вова мне нравится, но сейчас по-моему он сам себе доказывает что ему хорошо.😮"

"Счастье любит тишину"

"Отстаньте вы от него, злые завистливые люди🤪Что ж ему в монастырь пойти после развода😆Они молодые красивые и счастливые. Завидуйте молча🖕"

"На жену похожа Ваш танцующий нотариус..."

"Це так Кристина повинна танцювати,тут наоборот😂😂😂"

"Точно, показуха😊"

"Вован, ты пьяный что ли?"

Ранее мы сообщали, Остапчук показал роскошную квартиру, в которой поселился с любовницей. Экскурсию по новому дому в элитном районе столицы артист провел для шоу «Слава+».

Парочка обосновалась в 3-комнатных апартаментах с двумя ванными комнатами площадью 120 квадратных метров. У них есть просторная светлая кухня с панорамным окном, уютная спальня с собственным балконом. В отдельной комнате влюбленные сделали кабинет, который трансформируется в детскую или место для занятий спортом.

Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего: "Я из тех женщин, которые..".

Как сообщала Politeka, любовница Остапчука публично высказалась о новых отношениях: "Я никогда не была...".