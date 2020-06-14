Известная актриса Эвелина Бледанс показала, как ухаживает за своими клумбами

Красотка в этот раз позировала в майке и штанах, а волосы оставила распущенными. Эвелина нагнулась вперед на фоне цветов, позируя для фото. Бледанс рассказала в своем сообщении, что нужно делать для того, чтобы цветы хорошо себя чувствовали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты, включая Тарзана, поставили более двух тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Сыночек мамин помощник !!!", "Вчера были в саду , все цветет , столько цветов. Прелесть какая. Волшебная фея-садовница", "Чё садовника у тебя нет?", "Мечта".

Сообщалось, что известная актриса и модель Эвелина Бледанс полностью разделась на пляже.

На снимке Бледанс позирует, лежа на пляже у самой воды абсолютно обнаженной. Видно, что над кадром снимком хорошо поработали в фотошопе – все тело модели украшено узором ракушек, а грудь прикрывают красные морские звезды.

Ранее мы сообщали, что известная актриса Эвелина Бледанс показала свои весенние образы.

Так, несколько часов назад Бледанс опубликовала фото в двух нежных платьях, которые выделили ее красивые прелести.

Наряд песочного оттенка подчеркнул тонкую талию звезды, а голубого - пышную грудь.

Напомним, бесстыжая Бледанс без комплексов сверкнула прелестями в крохотном топе

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