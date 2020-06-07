Популярная российская актриса Эвелина Бледанс сверкнула внушительными формами в крохотном топе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Классный у меня доктор. Вы знаете, у меня вообще все здоровое, но можете меня поцелуем полечить», - отметила она.

Обратим внимание, что на снимках Бледанс позирует в одном крохотном топе, из-под которых выглядывают внушительные формы. Однако поклонники не смогли что-либо сказать, поскольку звезда выбросила кадры у себя в Сторис.

Как сообщалось ранее, известная актриса Эвелина Бледанс показала свои весенние образы.

Красотка активно ведет Инстаграм, где с завидной регулярностью выкладывает интересные фото. Так, несколько часов назад Бледанс опубликовала фото в двух нежных платьях, которые выделили ее красивые прелести.

Наряд песочного оттенка подчеркнул тонкую талию звезды, а голубого - пышную грудь.

Эвелина предстала на каблуках и в балетках, чтобы дать представление, как смотрятся наряды с разной обувью. Звезда дополнила образы шляпками.

Напомним, Бледанс обтянула роскошное тело тонким платьем

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