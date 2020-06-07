Популярная российская актриса Эвелина Бледанс сверкнула внушительными формами в крохотном топе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Классный у меня доктор. Вы знаете, у меня вообще все здоровое, но можете меня поцелуем полечить», - отметила она.
Счета украинцев опустошаются, ПриватБанк сделал важное заявление: "За одну минуту..."
Дочь Кравец из "Квартал 95" расстегнула рубашку и показала свои джунгли: "Откуда такая звезда упала?"
Банки массово закрываются по всей Украине, предупреждение НБУ: "С 6 июня..."
Украинцы массово избавляются от доллара, важное заявление НБУ: что происходит с курсом валют
Обратим внимание, что на снимках Бледанс позирует в одном крохотном топе, из-под которых выглядывают внушительные формы. Однако поклонники не смогли что-либо сказать, поскольку звезда выбросила кадры у себя в Сторис.
Как сообщалось ранее, известная актриса Эвелина Бледанс показала свои весенние образы.
Красотка активно ведет Инстаграм, где с завидной регулярностью выкладывает интересные фото. Так, несколько часов назад Бледанс опубликовала фото в двух нежных платьях, которые выделили ее красивые прелести.
Наряд песочного оттенка подчеркнул тонкую талию звезды, а голубого - пышную грудь.
Эвелина предстала на каблуках и в балетках, чтобы дать представление, как смотрятся наряды с разной обувью. Звезда дополнила образы шляпками.
Напомним, Бледанс обтянула роскошное тело тонким платьем
А еще Politeka писала, что Бледанс без комплексов потрясла пышными формами в экстремальном декольте
Также Politeka сообщала, что знойная Бледанс в Крыму разделась и вывалила напоказ свое великолепие