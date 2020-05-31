Известная актриса и модель Эвелина Бледанс показала крымскую гордость

На кадрах Эвелина позировала в шляпке, дождевике и футболке, дополнив образ стильной сумочкой. Бледанс в этот раз отправилась в украинский Крым аннексированный Россией, чтобы показать цветение местных роз. Как можно заметить, звезда осталась довольной поездкой в Алушту, где она и отдыхает. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Как нанюхаешься крымских, столько энергии, что даже ложки к рукам липнут", - написала Эвелина.

Фанаты посмотрели видео 10 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Буйство", "Нет ответа ? Пускают в Крым?", "Я тоже так и вилки и ложки держу с самого детства", "Вчера посадила у себя белую..а сегодня буду сажать желтую.., совпало..", "Роза среди роз)))", "Ну вот, только приехал из Крыма, был совсем рядом с Вами :((", "Пускают в Крым? Или по особым разрешениям", "Как вам сегодняшний дождик. Мы тоже сейчас в Алуште", "Эвелиночка, как же я Вам завидую! Очень хочется к морю, вдохнуть этот воздух... Скорее бы самоизоляция уже закончилась".

Сообщалось, что известная актриса и модель Эвелина Бледанс похвасталась своими соблазнительными кадрами на курортах.

В условиях карантина артистка, похоже, заскучала за отдыхом на морских побережьях, и опубликовала на своей странице в Instagram кадры с прошлых поездок.

Напомним, Бледанс рассказала, как относится к аннексии Крыма

А еще Politeka писала, что Бледанс не поняла, как можно обижаться на аннексию Крыма

Также Politeka сообщала, что шикарная Бледанс сверкнула прелестями в нежных платьях с декольте



