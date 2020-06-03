Российская актриса Эвелина Бледанс, которая сейчас гастролирует в оккупированном Крыму, показала своего нового друга

На своей странице в Инстаграм она опубликовала фото и видео, на котором валялась на кровати вместе с Яшей, передает Politeka.net.

Как оказалось, Яша – это кот редкой породы ориентал, с которым Бледанс пыталась сфотографироваться. Актриса крутилась возле него на диване, всячески выгибаясь и пытаясь поймать удачный кадр. Но у кота на этот счет был свой план. Он пытался убежать от Эвелины и громко мяукал.

«Я очень полюбила этого парня. Хотя, он первый проявил внимание. Его васильково-сникельские глаза и нежный носик, свели меня с ума. А его походка - можно бесконечно смотреть как играют под покровом сильные мышцы», - нежно описала актриса своего нового друга.

За час пост звезды собрал более 3 тысяч лайков. В комментариях ей и котику оставили массу комплиментов.

«Шикарный ориентальчик! Они нереальные», «Ориентал красавчик», «Красавец», «Моя любимая порода кошек))грузин))», «Классный! Диван хороший, тоже», «Шикарный котик прям как хозяйка», «Какой он благородно- красивый», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Эвелина Бледанс в интервью Youtube-каналу в 2015 году заявляла, что очень спокойно относится к "возврату" Крыма Россией.

«Крым никогда не был украинским!», - заявила актриса.

Напомним, что Бледанс не поняла, как можно обижаться на аннексию Крыма: "мы не враждуем и готовы...".

А еще Politeka писала, что Бледанс показала, чем занимается в оккупированном Россией Крыму: "как нанюхаешься...".

Также Politeka сообщала, что знойная Бледанс на коленях посветила упругими прелестями: «Ух, какие…».