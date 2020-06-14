Відома актриса Евеліна Бльоданс показала, як доглядає за своїми клумбами
Красуня в цей раз позувала в майці і штанях, а волосся залишила розпущеним. Евеліна нагнулася вперед на тлі квітів, позуючи для фото. Бльоданс розповіла у своєму повідомленні, що потрібно робити для того, щоб квіти добре себе почували. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати, включаючи Тарзана, поставили більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів:
Фігуриста подруга Російської Кардашьян відкрила свої соковиті місця: Квітко є чому повчитися
Ситуація з курсом долара різко погіршиться, МВФ дав новий прогноз після траншу: що потрібно знати
Максим Галкін з дітьми від Пугачової змусив мережу кричати: "Макс, вибери мене!"
Скандальна заява Зеленського, новий курс долара і продовження карантину – головне за ніч
"Синок мамин помічник !!!", "Вчора були в саду , все цвіте , стільки квітів. Принадність яка. Чарівна фея-садівниця", "Че садівника у тебе немає?", "Мрія".
Повідомлялося, що відома актриса і модель Евеліна Бльоданс повністю роздяглася на пляжі.
На знімку Бльоданс позує, лежачи на пляжі біля самої води абсолютно голою. Видно, що над кадром знімком добре попрацювали в фотошопі – все тіло моделі прикрашено візерунком черепашок, а груди прикривають червоні морські зірки.
Раніше ми повідомляли, що відома актриса Евеліна Бльоданс показала свої весняні образи.
Так, кілька годин тому Бледанс опублікувала фото в двох ніжних сукнях, які виділили її красиві принади.
Наряд пісочного відтінку підкреслив тонку талію зірки, а блакитного - пишні груди.
Нагадаємо, безсоромна Бледанс без комплексів блиснула принадами в крихітному топі
Також Politeka повідомляла, що безсоромна Бледанс розвалилася на ліжку з новим другом, приголомшивши визнанням
А ще Politeka писала, що gaga показала, чим займається в окупованому Росією Криму