Відома актриса Евеліна Бльоданс показала, як доглядає за своїми клумбами

Красуня в цей раз позувала в майці і штанях, а волосся залишила розпущеним. Евеліна нагнулася вперед на тлі квітів, позуючи для фото. Бльоданс розповіла у своєму повідомленні, що потрібно робити для того, щоб квіти добре себе почували. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати, включаючи Тарзана, поставили більше двох тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Синок мамин помічник !!!", "Вчора були в саду , все цвіте , стільки квітів. Принадність яка. Чарівна фея-садівниця", "Че садівника у тебе немає?", "Мрія".

Повідомлялося, що відома актриса і модель Евеліна Бльоданс повністю роздяглася на пляжі.

На знімку Бльоданс позує, лежачи на пляжі біля самої води абсолютно голою. Видно, що над кадром знімком добре попрацювали в фотошопі – все тіло моделі прикрашено візерунком черепашок, а груди прикривають червоні морські зірки.

Раніше ми повідомляли, що відома актриса Евеліна Бльоданс показала свої весняні образи.

Так, кілька годин тому Бледанс опублікувала фото в двох ніжних сукнях, які виділили її красиві принади.

Наряд пісочного відтінку підкреслив тонку талію зірки, а блакитного - пишні груди.

Нагадаємо, безсоромна Бледанс без комплексів блиснула принадами в крихітному топі

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