Известная актриса и модель Эвелина Бледанс похвасталась своими соблазнительными кадрами на курортах

В условиях карантина артистка, похоже, заскучала за отдыхом на морских побережьях, и опубликовала на своей странице в Instagram кадры с прошлых поездок, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)

Фолловеры 51-летней Бледанс не устояли перед соблазнительными снимками.

«Вы прекрасная», «Какая молодец, просто красотка», «Нет слов», «Ух какие фото, вы просто соблазняете морем», «Фигурка огонь», «Боже, какая красивая женщина! Эвелина Вы такая очаровательная! Просто богиня красоты! Афродита!», - восхищаются ее красотой в сети.

На первом фото Бледанс позирует в бикини и тунике цвета марсала, стоя на коленях, и выставив вперед свои "прелести".

Также актриса опубликовала свое фото, на котором она резвится в лазурных волнах. Тут на ней уже темный купальник с белой окантовкой.

Еще на одном фото Бледанс позирует на фоне моря в ярко-синем купальнике, украшенном стразами.

Напомним, шикарная Бледанс сверкнула прелестями в нежных платьях с декольте: "Такая красивая".

Как сообщала Politeka, Бледанс без комплексов тряхнула стариной в бикини, чтобы порадовать подружку: ослепительный вид.

Также Politeka писала, что трагедия случилась в семье Эвелины Бледанс, появилось душераздирающее видео: "До слез".