Известная американская модель и певица Пэрис Хилтон не удержалась и показала себя в легком образе

На фото Пэрис позирует в розовом купальнике и разноцветной накидке. Белокурая красавица дополнила свой лук черными очками, снимаясь на фоне дерева. Хилтон отметила, что на ее песню записали кавер, поэтому она решила ответить аналогично. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Отправка радуги и счастья, чтобы начать выходные. В честь месяца прайда и прекрасного кавера, который записала моя девушка Ким Петрас на мою песню "Stars Are Blind", я решила сделать кавер на ее новый сингл "Малибу". Надеюсь, что вы все в безопасности и отправляете всю мою любовь", - написала Хилтон.

Фанаты посмотрели ролик более 200 тысяч раз и написали множество комментариев:

"Я люблю это", "Две моих любимых", "Вы прекрасная женщина", "Дорогая Пэрис", "Моя королева", "Я восхищаюсь тобой, королева", "20-летние позавидуют".

Сообщалось, что светская львица и телеведущая Пэрис Хилтон устроила жаркую фотосессию в купальниках.

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала серию снимков в поддержку ЛГБТ-сообщества. Хилтон красовалась в радужном купальнике, а также с радужным флагом.

«Радуга мой любимый цвет», - подписала звезда фото.

Напомним, Пэрис Хилтон в развратном купальнике облилась водой и залезла на авто

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