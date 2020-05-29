39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон поразила новым горячим видео

На кадрах модель предстала в купальнике с длинным вырезом посередине груди, передает Politeka.net. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Звезда мыла машину VIP-класса. Мокрая красотка была вся в пене, натирая авто. Модель всячески изгибалась, демонстрируя красивую фигуру, и даже забравшись на машину.

При этом на нескольких кадрах обворожительная блондинка ела большой, сочный и вкусный бургер.

В посте звезда написала, что опубликовала видео, в честь Национального для бургера.

За девять часов пост собрал более 80 тысяч просмотров и много комментариев.

Пользователи сети назвали Пэрис идеальной. Еще бы с такой красивой фигурой, чего стоят такие стройные ножки и тонкая талия.

Кроме того, красивая прическа и макияж с акцентом на глаза подчеркивали ее красоту.

"Мокрый ангел", - написал один из фанатов.

Стоит отметить, что сейчас на страницу Хилтон подписаны 12,1 миллиона пользователей сети.

Напомним, Пэрис Хилтон на одном из недавних отфотошопленных снимков "оседлала" целую планету.

"Безумная" блондинка предстала в блестящем бикини. Верх имел пикантные вырезы внизу, благодаря чему можно заметить часть груди.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон позировала полуобнаженной, прикрывая рукой грудь. Из воды выглядывал кусочек черной ткани, которы обтянул тонкую талию.

Дополнили образ звезды длинные серьги и крупные очки.

Напомним также, что Пэрис Хилтон предстала в кружевном нижнем белье. На фото прекрасно видно ее стройную фигуру, плоский живот и округлые бедра.

Звезде показалось мало, и она пририсовала себя к актрисе Мэрилин Монро в купальнике.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».