39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон каждый раз удивляет своих поклонников

Красотка публикует в своем Инстаграм обработанные снимки, передает Politeka.net. На различных фото модель позирует в сказочных местах, и даже бывает в космосе.

Так, на одном из недавних отфотошопленных снимков, модель "оседлала" целую планету.

"Безумная" блондинка предстала в блестящем бикини. Верх имел пикантные вырезы внизу, благодаря чему можно заметить часть груди.

Крохотные трусики-бикини держались на почти невидимых лямках на бедрах.

Из-за спины выглядывали яркие крылышки бабочки. Блондинка выгнулась, подняв над головой нечто похожее на волшебную палочку.

Пэрис раздвинула ноги, сделав образ более горячим.

За 16 часов пост собрал более 200 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети называли Пэрис великолепной, они говорили о том, что она, как кукла.

Напомним, Пэрис Хилтон была в блестящем бикини с бахромой из стразов. Звезда демонстрировала красивую фигуру - пышную грудь, тонкую талию и стройные ножки.

Звезда надела не только бикини, но и сверху - шубу, которую спустила с плеч.

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон выбрала наряд с глубоким декольте, который едва прикрыл ее округлые формы.

В руках у красотки был телефон. Образ она дополнила солнечными очками и ожерельем.

За день пост Хилтон посмотрели более 800 тысяч раз.

Напомним также, что у Пэрис Хилтон был топ на тонких бретельках, который едва скрывал ее прелести, а на Кэмпбелл было платье, состоящее из звездочек в виде зеркала.

Оба наряда были весьма откровенными, а завершали их различные аксессуары.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».