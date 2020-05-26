39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон показала себя в бикини
Звезда часто публикует обработанные фото и видео в своем Инстаграм, передает Politeka.net. В этот раз модель прифотошопила себя к фантастическому виду в зеленых тонах.
Красотка будто позирует в космосе над Землей и рядом с Солнцем.
Пэрис была в блестящем бикини с бахромой из стразов. Звезда демонстрировала красивую фигуру - пышную грудь, тонкую талию и стройные ножки.
Звезда надела не только бикини, но и сверху - шубу, которую спустила с плеч.
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Завершили ее образ стильные украшения.
Красотка сделала укладку, закинув волосы назад. Хилтон закрыла глаза и улыбнулась.
За 10 часов пост собрал более 200 тысяч просмотров и много комментариев.
Пользователи сети называли модель милой и сладкой, а также писали другие комплименты, посвященные ее идеальным изгибам.
"Королева звезд!", - написал один из поклонников.
Подчеркнем, что сейчас на страницу модели подписаны 12,1 миллиона пользователей сети, большинство из которых активно комментируют посты.
Напомним, Пэрис Хилтон поразила поклонников откровенным образом. Звезда предстала в одежде с принтом из листьев.
Топ имел пикантный вырез посередине, который открывал виды на голую грудь, что было видно по выпирающим признакам.
Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон позировала полуобнаженной, прикрывая рукой грудь в перчатке. Из воды выглядывал кусочек черной ткани, который обтянул тонкую талию.
Дополнили образ звезды длинные серьги и крупные очки. Красотка сделала макияж, подчеркнув губы розовой помадой.
Напомним также, что Пэрис Хилтон позирует в крохотном розовом наряде, элегантно нагнувшись и показав роскошное тело.
Напомним, что Пэрис Хилтон зажала в объятиях Наоми Кэмпбелл, появилось фото: "Молоко с шоколадом".
А еще Politeka писала, что Пэрис Хилтон с белыми каплями на сочном месте показала, как получает наслаждение: "Безобразница".
Также Politeka сообщала, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".