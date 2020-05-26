39-летняя светская львица, эпатажная телеведущая и модель Пэрис Хилтон показала себя в бикини

Звезда часто публикует обработанные фото и видео в своем Инстаграм, передает Politeka.net. В этот раз модель прифотошопила себя к фантастическому виду в зеленых тонах.

Красотка будто позирует в космосе над Землей и рядом с Солнцем. 

Пэрис была в блестящем бикини с бахромой из стразов. Звезда демонстрировала красивую фигуру - пышную грудь, тонкую талию и стройные ножки. 

Звезда надела не только бикини, но и сверху - шубу, которую спустила с плеч. 

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Завершили ее образ стильные украшения. 

Красотка сделала укладку, закинув волосы назад. Хилтон закрыла глаза и улыбнулась. 

За 10 часов пост собрал более 200 тысяч просмотров и много комментариев. 

Пользователи сети называли модель милой и сладкой, а также писали другие комплименты, посвященные ее идеальным изгибам. 

"Королева звезд!",  - написал один из поклонников. 

Подчеркнем, что сейчас на страницу модели подписаны 12,1 миллиона пользователей сети, большинство из которых активно комментируют посты. 

Напомним, Пэрис Хилтон поразила поклонников откровенным образом. Звезда предстала в одежде с принтом из листьев. 

Топ имел пикантный вырез посередине, который открывал виды на голую грудь, что было видно по выпирающим признакам. 

Ранее сообщалось, что Пэрис Хилтон позировала полуобнаженной, прикрывая рукой грудь в перчатке. Из воды выглядывал кусочек черной ткани, который обтянул тонкую талию. 

Дополнили образ звезды длинные серьги и крупные очки. Красотка сделала макияж, подчеркнув губы розовой помадой. 

Напомним также, что Пэрис Хилтон позирует в крохотном розовом наряде, элегантно нагнувшись и показав роскошное тело.

Напомним, что Пэрис Хилтон зажала в объятиях Наоми Кэмпбелл, появилось фото: "Молоко с шоколадом".

А еще Politeka писала, что Пэрис Хилтон с белыми каплями на сочном месте показала, как получает наслаждение: "Безобразница".

Также Politeka сообщала, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".