Відома американська модель і співачка Періс Хілтон не втрималася і показала себе в легкому образі

На фото Періс позує в рожевому купальнику і різнобарвній накидці. Білява красуня доповнила свій лук чорними окулярами, знімаючись на тлі дерева. Хілтон зазначила, що на її пісню записали кавер, тому вона вирішила відповісти аналогічно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Відправка веселки і щастя, щоб почати вихідні. На честь місяця прайду і прекрасного кавери, який записала моя дівчина Кім Петрас на мою пісню "Stars Are Blind", я вирішила зробити кавер на її новий сингл "Малібу". Сподіваюся, що ви всі в безпеці і відправляєте всю мою любов", - написала Хілтон.

Фанати подивилися ролик понад 200 тисяч разів і написали безліч коментарів:

"Я люблю це", "Дві моїх улюблених", "Ви прекрасна жінка", "Дорога Періс", "Моя королева", "Я захоплююся тобою, королева", "20-річні позаздрять".

Повідомлялося, що світська левиця Періс Хілтон влаштувала гарячу фотосесію в купальниках.

На своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала серію знімків на підтримку ЛГБТ-спільноти. Хілтон красувалася в райдужному купальнику, а також з райдужним прапором.

«Веселка мій улюблений колір», - підписала зірка фото.

Нагадаємо, Періс Хілтон в розпусному купальнику облилася водою і залізла на авто

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