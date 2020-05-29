39-летняя светская львица и телеведущая Пэрис Хилтон поделилась смелым снимком, на котором была совсем без одежды

Красотка опубликовала традиционную картинку, сделанную в фотошопе с ее участием у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Хилтон предстала полностью обнаженной, а ее самые сокровенные места прикрыли цветы. Девушка кокетливо держалась за грудь, а ее лицо было повернуто в сторону. Пэрис была похожа на цветочную фею.

«В поле роз я полевой цветок», - подписала снимок телеведущая.

За полдня пост Хилтон посмотрели почти 250 тысяч раз. В комментариях поклонники стали восхищаться внешностью звезды.

«Моя красотка», «Люблю тебя так сильно, моя королева», «Это невероятно», «Милая и горячая», «Да, вы не боитесь выделиться», «Это одна из самых крутых картин, в которых я тебя видел. Это потрясающе!», «Милый ангел, я люблю тебя, детка, очень круто!», - пишут фанаты.

Ранее мы сообщали, что Хилтон удивила поклонников откровенным образом без фотошопа. Красотка показала, как выглядит в реальной жизни. Она сделала селфи, сфотографировав себя в одежде с принтом из листьев. Топ имел пикантный вырез посередине, демонстрируя небольшую грудь звезды. Кроме этого, блондинка засветила свой аппетитный животик. На свой возраст красотка выглядит превосходно.

Напомним, что шикарная блондинка Пэрис Хилтон потрясла великолепием во всем розовом: "Барби".

А еще Politeka писала, что распутная Пэрис Хилтон в мини-бикини "оседлала" целую планету: "Безумная".

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