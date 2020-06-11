Такой знаменитость не видел еще никто

Российская исполнительница Анна Семенович порадовала поклонников, представ перед камерой в образе строгой учительницы

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Я бываю очень разной , но образ шаловливой заразы, мой любимый😉😂 Девочки , отличную песню нам подарил @nikolaibaskov 🤩 Снимайте смешные видео под песню <Зараза>…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Семенович пробует на себе различные наряды. При этом на фоне играет песня Баскова. В какой-то момент знаменитость появляется в образе строгой учительницы, демонстрируя внушительный бюст. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Ох и баловница», «огонь», «Аня ты очень заразная», «красавица», «супер красотка», «Грандиозно», «в черном платье просто суперски», - пишут они.

До этого мы писали, что известная певица Анна Семенович показала себя в новом образе.

На кадрах Анна сидит в салоне красоты, демонстрируя свою новую внешность. Семенович решила себе укоротить волосы и покрасить их в более темный цвет. Звезда была в черной майке и порадовала фанатов пышными формами, которые еле поместились в обтягивающую ткань, благодаря чему кадр получился еще и сочным.

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