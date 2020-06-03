Российская актриса и певица Анна Семенович показала результат строгой диеты и тренировок

Как сообщает Politeka.net, она опубликовала новое видео на своей странице в Istagram (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).

В ролике Анна Семенович бежит в белом халате, который абсолютно не скрывает бездонное декольте артистки. Она с радостной улыбкой поделилась, что будет есть после длительной голодовки, а напоследок игриво подмигнула зрителям.

В описании знаменитость рассказала, что ради похудания четыре дня обходилась без еды. Теперь по решениею медиков переходит на более щадящий режим.

"Ну вот он долгожданный день настал 😂😅 Я выдержала четыре дня голода, вчера был самый сложный день и мой врач (Егоренкова Наталья Петровна), приняла решение сегодня меня выводить из голода на диетическое питание", - заявила актриса.

"Я чувствую как у меня уменьшился желудок, который я растянула на карантине и успокоились вкусовые рецепторы, теперь еда без соли и приправ кажется мне очень вкусной", - отметила Анна Семенович. - "Голодание дало мне крутой пинок и я буду продолжать идти к своей цели 💪🏼 Результат у меня отличный, уже 3 кг за четыре дня голодания, продолжаем стройнеть дальше".

Пользователи социальной сети обратили внимание, что голодовка пошла актрисе на пользу. Впрочем, не все заметили эффект:

"Сексуальная 😻"; "Круто, молодец! так держать!"; "АНЕЧКА,никому никогда не писала оды, но Вы-прекрасны. Я так же имею проблемы с лишними кг, с большим размером груди, которая не в радость, но подписавшись на вас получаю мотивацию и просто радуюсь жизни и таким пазитивчиком как вы"; "Видимо надо месяц 😂голода результат не виден"; "Чет она пухнет от голода 😂"; "Что-то щёки не влезают в экран после 4 дней"; "По лицу не видно, все такие же щеки".

Напомним, гордая Семенович раскрыла тайну своего шестого размера.

А еще Politeka писала, что растрепанная Семенович поразила внешним видом на природе.

Также Politeka сообщала, что пышная Семенович с трудом уместила в кадр необъятные округлости.