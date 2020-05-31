Известная российская певица Анна Семенович продемонстрировала формы и рассказала об удовольствии

На фото Семенович позирует в черной кофте и штанах. Красотка не стесняется показывать пышную грудь, которая выпирает из-под ткани, и улыбается на камеру. Анна стояла на фоне деревьев, решив оставить волосы распущенными. Фото вышло довольно светлым и солнечным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я все в этой жизни стараюсь делать с удовольствием, с удовольствием лопаю, а потом с удовольствием голодаю. В каждой ситуации я стараюсь найти что-то хорошее, легко отпускать малоприятные ситуации и не зацикливаться на них . Ну, а какой смысл муссировать неприятности , это ничего не изменит, только продлит ощущение разочарования. Забыли и пошли дальше. Вот и я , забыла про вкусные шашлыки с соленым огурчиком и бокальчиком.Сегодня первый день голода и пока мне все нравиться, посмотрим , что будет дальше. А ты от чего в жизни получаешь удовольствие?", - написала Эвелина.

Фанаты поставили почти шесть тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Уже стройняшка", "Зачем голодать? ходи мордастой , уже все привыкли", "Аня,ты так уже похудела,вот молодец!!!", "Про удовольствие согласна!!! Восхищаюсь Вами! На сколько дней в Ревиталь? Очень хочу попробовать такое удовольствие )))", "Аня, вы просто заряд позитива", "Бомбочка"

Напомним, роскошная Семенович решила попотеть ради идеальных форм

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