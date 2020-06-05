Известная российская певица Анна Семенович показала себя в естественном виде и рассказала, чем занята
На фото красотка позирует совсем без одежды, лежа в ванной. Анна показала себя по грудь, чтобы ничего не засветить. Семенович решила добавить на фото фильтр: ушки и носик зайчика, а сама смотрела прямо в объектив камеры. Благодаря этому снимок получился забавным и соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Подводный массаж", - подписала кадр Семенович.
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Фанаты ничего не смогли написать под публикацией или поставить лайки. Все из-за того, что Анна выбросила снимок в сторис Инстаграм, где подобных функций нет, но так и хочется написать: "Как зайка".
Сообщалось, что российская актриса и певица Анна Семенович показала результат строгой диеты и тренировок.
В ролике Анна Семенович бежит в белом халате, который абсолютно не скрывает бездонное декольте артистки. Она с радостной улыбкой поделилась, что будет есть после длительной голодовки, а напоследок игриво подмигнула зрителям.
Ранее мы сообщали, что известная певица Анна Семенович показала пышные формы в соблазнительном ракурсе.
На фото Семенович позирует в черном купальнике, показывая себя в бассейне. Красавица, как она сама отметила, только после бани и теперь релаксирует в воде. Девушка поделилась секретом, что после плавания она пропустит один бокал пива. На фото можно увидеть пышные формы в большом декольте, насладившись королевским размером.
Напомним, дерзкая Семенович переборщила с вырезом и сверкнула своими «сокровищами»
А еще Politeka писала, что соблазнительная Семенович обтянула королевский размер тоненькой тканью
Также Politeka сообщала, что роскошная Семенович решила попотеть ради идеальных форм