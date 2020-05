View this post on Instagram

Вот она сила позитивного мышления-когда маленький катер , представляешь большим кораблем и кайфуешь от этого 😉😂😅 Кто тоже так умеет?😉👇🏼 Италия почти год назад , было очень тепло, весело и вкусно 😋 #катер #веселаякомпания #отпуск2019 #озерогарда #капитансеменович #позитивныйнастрой