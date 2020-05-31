Анна Семенович в смелом платье покрасовалась за штурвалом катера

Известная российская певица, экс-солистка группы «Блестящие» опубликовала новое видео в своем Инстаграм. Об этом сообщает Politeka.net.

На кадрах Семенович стоит за штурвалом катера, который мчится по морю. Сама звезда пояснила, что это архивные кадры, сделанные в Италии в прошлом году.

На видео Семенович одета в черное платье в белый горошек с кокетливым круглым вырезом на груди. Звезда в солнцезащитных очках уверенно «рулит» маленьким судном и явно довольна собой.

«Капитан Сменович швартует яхту! Я первый раз рулю кораблем…ну каким кораблем? Катерком, но он тоже очень опасный!», - кричит певица на видео.

«Вот она сила позитивного мышления-когда маленький катер , представляешь большим кораблем и кайфуешь от этого. Кто тоже так умеет? Италия почти год назад , было очень тепло, весело и вкусно», - добавила она в подписи к видео.

Поклонники бурно отреагировали на публикацию.

«Ох и позитивный же вы Анна человек!!», «Красотка», «Ты прелесть», «Всегда заряжаюсь от вас позитивом, Анна», «Анна, вы-генератор положительных эмоций. Так держать!!!», «Какая-то дура, в твои года уже нельзя так себя вести», «Класс смотритесь», «Да хорош орать постоянно, уши вянут», - пишут люди.

Напомним, роскошная Семенович решила попотеть ради идеальных форм.

Как сообщала Politeka, жаркой Семенович надоело быть "пышкой", звезда огорошила признанием.

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