Російська виконавиця Анна Семенович порадувала шанувальників, з'явившись перед камерою в образі суворої вчительки

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я буваю дуже різною , але образ пустотливою зарази, мій улюблений😉😂 Дівчинки , відмінну пісню нам подарував @nikolaibaskov 🤩 Знімайте смішні відео під пісню <Зараза>…», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Семенович пробує на собі різні вбрання. При цьому на фоні грає пісня Баскова. У якийсь момент знаменитість з'являється в образі суворої вчительки, демонструючи значний бюст. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Ох і баловница», «вогонь», «Аня ти дуже заразна», «красуня», «супер красуня», «Грандіозно», «у чорній сукні просто суперськи», - пишуть вони.

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На кадрах Ганна сидить в салоні краси, демонструючи свою нову зовнішність. Семенович вирішила вкоротити собі волосся і пофарбувати їх в більш темний колір. Зірка була в чорній майці і порадувала фанатів пишними формами, які ледве помістилися в обтягуючий тканину, завдяки чому кадр вийшов ще і соковитим.

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