Популярный украинский певец MELOVIN наделал шума неожиданным элементом своего нового образа

Фотографией артист поделился на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз)

«I do what I want and I don’t give a fuck what people say», -подписал он снимок. (Делаю что хочу и не обращаю внимания на то, что говорят люди).

MELOVIN позирует в белой майке, черном пиджаке, одетом только на одну руку, и черных штанах. Волосы артиста как будто влажные, а глаза скрывают черные очки. В руке он держит стакан, при этом отчетливо можно разглядеть бело-черный маникюр, который и произвел фурор в сети.

«Файный маник», «Накрашенные ногти-топ», «Маникюр улетный», «Ничё се ноготочки. Тоже такие хочу», «То чувство когда ногти круче чем у меня», «Вот стало интересно - это твой первый маникюр или нет?», «Продолжаешь опыты с маникюром?», «Ноготочки отпад», «Вах, ноготочки🌚👍», «Воу , очень неожиданно и круто», «Как же круто то», «Зачётный маникюр», «Классный маник», - пишут в комментариях.

