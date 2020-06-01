Известный украинский певец Константин Бочаров (MELOVIN), который был фаворитом Андрея Данилко на Евровидении, не смог стать певцом года

Как передает Politeka.net, об этом стало известно после объявления результатов престижной премии «Золотая Жар-птица 2020». Певец не смог победить ни в одной номинации, в которой номинировался. Свое поражение он отметил необычным способом.

Парень залез в душ, который предварительно украсил фольгой. Он был одет в костюм и черные очки. Рядом с артистом стоял телефон. Одной рукой MELOVIN держал телефонную трубку, а другой – поливал себя водой.

«Увидимся позже», - подписал видео артист.

За короткое время его посмотрели более 22 тысяч раз. В комментариях стали подбадривать певца.

«О боже... Леди Гага и Ариана нервно курят в сторонке», «Снова любимый “soon” от Мела», «Мэл, мы тоже расстроены.. Но ты лучший и без статуэтки. Ты для нас всегда ПОБЕДИТЕЛЬ», «Ты – сплошное и долгое вау, мальчик-космос! Любим до луны и обратно!», «Ой девочки, вы намокли», «Мокренькая кисонька..извините», - пишут пользователи сети.

Как известно, MELOVIN был одним из номинантов на победу в премии «Золотая Жар-птица 2020», но премию забрал певец Олег Винник. Кроме этого, артист был номинирован на песню года со своим хитом «Ты», но победа ушла песне «Дым» группы «Время и стекло».

Напомним, что MELOVIN огорошил внешним видом в обычной жизни, личные кадры: "Черноволосая Рапунцель".

Как сообщала Politeka, MELOVIN ошарашил образом в золотых перчатках и маске: «Ты не с нашей планеты".

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