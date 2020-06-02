"А где его ноги?"

23-летний украинский певец MELOVIN, протеже артиста Андрея Данилко вызвал переполох в соцсети

Как передает Politeka.net, звезда опубликовал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал в блестящем укромном уголке, оббитом фольгой.

Так, Константин Бочаров (настоящее имя артиста), традиционно во всем черном, позировал с серебристым телефоном советских времен, а также в необычных темных очках.

Примечательно, что волосы у певца были мокрые. На одном из кадров становится понятно почему.

"Надеюсь, ты был там со мной этой ночью?", - загадочно спросил у фанатов MELOVIN.

Пользователи кинулись отвечать на вопрос, а также обууждать креативный лук артиста.

"Ты что не помнишь ?! Ну я говорила что 5 бутылка вина на двоих была лишняя 😹🖤"

"Для тех, кто англ шарит как-то двусмысленно прозвучало )" - "ну это уже зависит от воображения😉"

"Мы всегда с тобой, всегда и везде! 🖤"

"Это се*с по-телефону ?"

"Ахахах экономим на фоне😹😹😹 фольга❤️"

"Да, под кроватью. Я твой тайный бабайка"

"😍Мооокрий, гарний"

"Блин, а где твои ноги?😳"

"О боже... Леди Гага нервно курит в сторонке 😂😂😂"

Ранее мы сообщали, MELOVIN спел композицию, которая покорила сердца всей Европы Rise Like a Phoenix, с которой победила на песенном конкурсе Кончита Вурст.

"MELOVIN фантастический голос и прекрасная картинка, сделано очень профессионально", "Мне кажется, или фан база MELOVIN больше и активней фан баз всех победителей Евровидения вместе взятых", "Как чувствительно спел MELOVIN. Мурашки по коже", "MELOVIN улучшил свой английский", - комментировали в сети.

Напомним, фаворит Данилко огорошил внешним видом в обычной жизни, личные кадры

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