Популярный певец и победитель «Х-фактора» Константин Бочаров (MELOVIN), которого называют любимчиком Андрея Данилко, сверкнул похудевшим телом

Свежее фото артист опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. Он поделился необычным кадром, на котором предстал наполовину обнаженным. Он снял с себя кожаную куртку, оставив ее висеть на одной руке. Певец оказался практически голым, засветив свои многочисленные татуировки, которые украшали его руку и грудь. Фото MELOVIN опубликовал в честь международного дня борьбы с гомофобией.

«Быть храбрым», - подписал снимок артист.

За день его фото собрало почти 23 тысячи лайков. В комментариях ему оставили множество комплиментов.

«Зачем? Мы ж теперь не уснём», «Тупо гуд найт называется», «Держите меня крепче», "Как теперь уснуть?", «Господи, какой же ты шикарный», «Слишком горячо», «Кто-нибудь накормите его», «Эстетично получилось», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что на карантине MELOVIN сильно похудел. Он поделился снимком, на котором позировал без футболки. По лицу певца видно, что он сильно похудел. Кроме этого, артист отрастил на карантине короткую бородку. Как признался сам артист, на карантине он полностью отказался от мяса, мучного и алкоголя. Это и позволило ему похудеть.

Напомним, что MELOVIN поразил внешностью во всем черном: "Сбросил девять килограмм".

Как сообщала Politeka, MELOVIN переплюнул Кончиту Вурст, видео облетело сеть: "Мурашки по коже".

Также Politeka писала, что MELOVIN взбудоражил видом, распахнув пиджак: "Та что ж вы творите, мужчина?".