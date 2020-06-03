Популярный украинский певец MELOVIN покорил поклонниц загадочным фото в одном халате

Протеже известного артиста Андрея Данилко Константин Бочаров (настоящее имя певца) регулярно обновляет свой Инстаграм, публикуя в нем новые фото. На этот раз певец решил показать себя в небрежном образе. Об этом пишет Politeka.net.

Так, на новом снимке MELOVIN позирует в одном халате, под которым можно разглядеть его обнаженное тело с татуировками. Волосы артиста влажные, будто он только что вышел из душа. Певец позирует перед камерой крупным планом, прикрыв половину лица руками. Приглушенный свет а комнате делает снимок более загадочным.

«Сегодняшний день посвятил написанию последних аккордов моей новой музыки. P.S Вы так мило общаетесь между собой в комментариях», - написал артист в подписи к фото.

Его поклонники тут же отреагировали на публикацию.

«Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь!», «Творец», «А давай лучше песню на ночь нам, а не отети фотки для взрослых», «Так старался писать аккорды, что голова вспотела», «Халатик из отеля стащил?», «Просто красавчик», - пишут люди.

До этого мы писали, что певец опубликовал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстал в блестящем укромном уголке, оббитом фольгой.

Так, Константин Бочаров, традиционно во всем черном, позировал с серебристым телефоном советских времен, а также в необычных темных очках.

Примечательно, что волосы у певца были мокрые. На одном из кадров становится понятно почему.

Напомним, похудевший любимчик Данилко сверкнул обнаженным телом в коже, страстные кадры: «Как теперь уснуть?».

Как сообщала Politeka, мокрый фаворит Данилко в фольге заинтриговал внешним видом: "Леди Гага нервно курит в сторонке".

Также Politeka писала, что молодой фаворит Андрея Данилко ошарашил дерзкой выходкой в душе.