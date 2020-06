Популярний український співак MELOVIN наробив шуму несподіваним елементом свого нового образу

Фотографією артист поділився на своїй сторінці в Instagram. (Щоб переглянути фото - проскролльте вниз)

«I do what I want and I don’t give a fuck what people say», -підписав він знімок. (Роблю що хочу і не звертаю уваги на те, що кажуть люди).

MELOVIN позує в білій майці, чорному піджаку, одягненому тільки на одну руку, і чорних штанях. Волосся артиста ніби вологі, а очі приховують чорні окуляри. В руці він тримає склянку, при цьому чітко можна розгледіти біло-чорний манікюр, який справив фурор в мережі.

«Файний маник», «Нафарбовані нігті-топ», «Манікюр ульотний», «Нічо се ноготочки. Теж такі хочу», «Те відчуття коли нігті крутіше ніж у мене», «От стало цікаво - це твій перший манікюр чи ні?», «Продовжуєш досліди з манікюром?», «Ноготочки відпад», «Вах, ноготочки🌚👍», «Взу , дуже несподівано і круто», «Як же круто то», «Заліковий манікюр», «Класний маник», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, схудлий улюбленець Данилко виблискував голим тілом в шкірі, пристрасні кадри: «Як тепер заснути?».

Як повідомляла Politeka, мокрий фаворит Данилко у фользі заінтригував зовнішнім виглядом: "Леді Гага нервово курить в сторонці".

Також Politeka писала, що молодий фаворит Андрія Данилка ошелешив зухвалою витівкою в душі.