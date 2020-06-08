Известная украинская певица Алина Гросу показала, как отметила юбилей
На кадрах Алина показывает, как сидит в платье в кровати и задувает свечи торта. Свет был выключен и когда свечи потухли, то ничего не стало видно. Ролик получился очень нежным и домашним. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
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Я благодарна этому году за миллион чудесных моментов, за победы и за бесценный опыт, за то что многое расставил по своим местам. Спасибо моим родным, близким, любимым людям, моим родителям, семье и вам, мои дорогие друзья, что вы рядом. Я вас всех очень люблю", - написала Гросу.
Фанаты посмотрели ролик 35 тысяч раз и написали несколько комментариев:
"С Днюхой тебя наша хорошая, любимая девочка, певица, артистка....", "Поздравляю с днем рождения", "Алиночка, поздравляю вас с Днем Рождения. Успехов, любви, тепла, мира и новых хитов. Люблю", "Алина, дорогая! С днем рождения тебя. Всего тебе самого хорошего и здоровья самое главное".
Сообщалось, что известная украинская певица Алина Гросу активно снимает видео в "TikTok".
Один из роликов артистка продублировала в Инстаграм. На кадрах Алина закинула волосы набок и подпевала одной из популярных сейчас песен.
Певица выбрала черный облегающий топ, который подчеркнул ее формы.
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