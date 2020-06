View this post on Instagram

Шагнула со всей серьезностью в свои 25🤪 Я благодарна этому году за миллион чудесных моментов, за победы и за бесценный опыт, за то что многое расставил по своим местам. Спасибо моим родным, близким, любимым людям, моим родителям, семье и вам, мои дорогие друзья, что вы рядом. Я вас всех очень люблю❤️❤️❤️ У кого-то жизнь начнётся завтра, А мне наступило двадцать пять.. Снова буду падать, подниматься, Снова буду плакать и смеяться, Новые ошибки совершать...:) #стихиалинкиблондинки