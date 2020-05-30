Известная украинская певица Алина Гросу решила записать забавное видео для молодежной сети ТикТок

Как передает Politeka.net, видео красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Она сняла себя крупным планом, при этом ее плечи и зона декольте были обнаженный. Гросу смотрела в кадр и мяукала под музыку. Она повторяла инструкции, в результате чего ей пришлось соблазнительно мяукать, мяукать как робот и как мальчик.

«Зелёные глаза бывают у дурочек или у сумасшедших» А. А. Чехов. p.s. Нет, не сошла с ума. На самоизоляции этой и не только замяукаешь...», - написала певица под видео.

За полчаса видео Гросу посмотрели более 12 тысяч раз. В комментариях ей оставили массу комплиментов.

«Классное видео», «Какая классная. Мяу», «Ну, я рад был видеть это», «Я вас обожаю», «Класс, какая талантливая», «Эт точно Алиночка, красавица, согласна!», «Я не очень люблю эти кривляния с тик- тока, но у Вас это ооочень мило выходит;)», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Алина Гросу поделилась кадрами со съемок. Девушка предстала в кожаной накидке с необычной прической на голове. Поклонники сразу обратили внимание, что красотка не надела обручальное кольцо. Как известно, Гросу лишь в прошлом году вышла замуж.

Напомним, что Гросу взбудоражила прозрачным нарядом на людях, пикантные кадры: «Это был мой первый…».

Как сообщала Politeka, дерзкая Алина Гросу в полупрозрачном кружеве показала Бузовой, что такое страсть: «Обожаю!».

Также Politeka писала, что развратная Алина Гросу вывалила дары природы перед камерой: "Не тяжело с такими?".