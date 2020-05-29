Алина Гросу впечатлила горячим выступлением на российском телевидении

Звезда опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На кадрах можно увидеть выступление молодой украинской певицы на российском телеканале «ТНТ» (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Объявляет ее выход скандальная российская ведущая Ольга Бузова.

Гросу исполнила свою песню «Арестован». Для выступления она выбрала дерзкий наряд, состоящий из черного плащика, под которым угадывался короткий костюм со вставками из полупрозрачного черного кружева. Выступление певицы получилось очень ярким и чувственным.

Поклонники Гросу тут же принялись комментировать новое видео.

«Очень замечательная песня, да также, как и остальные))))Алина Вы умничка, дарите нам такие прекрасные композиции», «Крутая! Обожаю её!», «Вы когда губами шевелите у вас под песню не попадает, вы не в живую пели, это очень хорошо видно», «Какая ты всё таки суперская», «Хорошая песня, и Алина красивая», - пишут люди.

До этого мы писали, что Гросу опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в весьма соблазнительном образе. Если до этого "хозяюшка" Алина делилась с поклонниками рецептом куриных ножек, то теперь пришло время для шалостей.

Алина обтянула упругие прелести черной маечкой и узкими брюками. Блондинка крутилась во всевозможных жарких позах, усевшись на студийный пол - одно фото пикантнее другого. При этом звезда и не думала скрывать слишком откровенное декольте, а наоборот выпячивала его, как только могла.

Напомним, развратная Алина Гросу вывалила дары природы перед камерой: "Не тяжело с такими?".

Как сообщала Politeka, Гросу в кожаном мини похвасталась развлечениями, но засветила лишнее.

Также Politeka писала, что Гросу взбудоражила прозрачным нарядом на людях, пикантные кадры: «Это был мой первый…».