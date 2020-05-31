Известная украинская певица Алина Гросу показала, как умеет танцевать

На кадрах Алина позировала в черной кожаной куртке и распущенными волосами. Рядом можно увидеть актера Романа Полянского, который был в черной кожанке и джинсах. Пара танцевала на камеру и улыбалась, но в один прекрасный момент, Гросу во время танцевального движения ударила красавца в лицо, который стоял сзади. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Он жив, бегу за льдом.

А у вас бывало, что что-то пошло не так?....", - написала Алина.

Фанаты посмотрели видео более 20 тысяч раз и написали множество комментариев:

"Его, конечно, жаль, но получилось круто", "Четко", "Алина, вы очень красива", "Ой, бедное солнышко", "Красава, так ему и надо", "Господи, бедный Роман", "Какие вы классные", "Такого не было. Но раз полено на ногу колезе уронил", "Алина, так приятно наблюдать за вами. Вы самая лучшая", "Блин, так круто", "Так и было задумано?",

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Алина Гросу решила записать забавное видео для молодежной сети ТикТок.

Видео красотка опубликовала на своей странице в Инстаграм. Она сняла себя крупным планом, при этом ее плечи и зона декольте были обнаженный. Гросу смотрела в кадр и мяукала под музыку. Она повторяла инструкции, в результате чего ей пришлось соблазнительно мяукать, мяукать как робот и как мальчик.

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Также Politeka сообщала, что Гросу в кожаном мини похвасталась развлечениями, но засветила лишнее



