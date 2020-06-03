Известная певица Алина Гросу удивила выходкой в объятиях молодого мужчины

Несколько недель звезда занималась исключительно домом, рассказывала о рецептах и делилась домашними видео в новом имидже. При этом мужа в Инстаграм Алина прекратила и вовсе показывать своего мужа, но вместо него с удовольствием демонстрирует разные кадры в компании близких друзей, коллег и знакомых, сообщает Politeka.

В этот раз она показала, как веселится вместе с мужчиной, мило с ним заигрывает на камеру и поражает счастливым видом.

«Так я его обычно уговариваю снимать такую ерунду😂😅😝 А вообще, решила ввести рубрику #ответынавопросыотгросу если у вас есть интересные и важные ко мне вопросы, например, о работе, шоу-бизнесе, жизни - пишите под этим постом, буду вам отвечать!)», - написала Алина.

Поклонники принялись тут же комментировать:

«Что то не пойму . Вы себя так ведёте будто он ваш муж», «Почему так мало фото с бедным мужем ? И почему не отвечаете его на фото/видео ?)», «Какие же странные комментарии, это актёр и играет роли хорошо. Например фильм токсичная любовь, очень понравился. Алина творческий человек. Если вдруг увидите Алину в кадре, тоже будете спрашивать: а где муж? Муж знал кого берёт в жёны», «Вы шикарны😂», «Подскажите, кем вы для друг друга являетесь? Вы просто 🔥💐💐💐💐😘», «Его реакция бесценна, как будто ребенку ребенку конфету не дали😂».

До этого в интервью артистка рассказала, что сейчас она с мужем вместе убирает, готовит. Иногда они самоизолируются и находятся друг без друга:

«Я держалась дней 20, а 10 дней – у меня то туда, то сюда. Я могу держаться, когда мне привозят еду. А когда готовлю – это жирная пища. Не могу я готовить что-то диетическое, во мне течет украинская кровь, поэтому хочется делать борщи, пампушки, вареники и пирожки», - откровенничает Алина.

Также она рассказала, как связан ее аппетит с беременностью, о которой она объявила в начале месяца.

«Надо же было мне ума выложить это 1 апреля. Многие люди сейчас спрашивают, беременна ли я, но я пока говорить не буду. Это секрет. Хочется что-то скрыть для себя на определенное время и потом уже об этом говорить. Если это так», – туманно объяснила ситуацию певица.

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