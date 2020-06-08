Відома українська співачка Аліна Гросу показала, як відзначила ювілей

На кадрах Аліна показує, як сидить у сукні в ліжку і задуває свічки торта. Світло було вимкнено, коли свічки погасли, то нічого не стало видно. Ролик вийшов дуже ніжним і домашнім. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Зробила крок з усією серйозністю в свої 25.

Я вдячна цьому році за мільйон чудових моментів, за перемоги і за безцінний досвід, за те що багато чого розставив по своїх місцях. Спасибі моїм рідним, близьким, коханим людям, моїм батькам, родині і вам, мої дорогі друзі, що ви поруч. Я вас всіх дуже люблю", - написала Гросу.

Фанати подивилися ролик 35 тисяч разів і написали кілька коментарів:

"З Днюхой тебе наша хороша, кохана дівчинка, співачка, артистка....", "Вітаю з днем народження", "Аліночка, вітаю вас з Днем Народження. Успіхів, любові, тепла, миру і нових хітів. Люблю", "Аліна, дорога! З днем народження тебе. Всього тобі самого хорошого і здоров'я найголовніше".

Повідомлялося, що відома українська співачка Аліна Гросу активно знімає відео в "TikTok".

Один з роликів артистка продублювала в Instagram. На кадрах Аліна закинула волосся набік і підспівувала однією з популярних зараз пісень.

Співачка вибрала чорний облягаючий топ, який підкреслив її форми.

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