"Сам Николай пел про меня"

37-летняя украинская певица Анна Седокова обескуражила кадрами в ответ на упрек пользователей, что "ей нужно одеваться поприличнее"

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее видео, на котором предстала сразу в нескольких образах (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Красотка начала с мини-платья телесного цвета, которое натянула на пышную фигуру. Седокова напрочь забыла о нижнем белье, посветив сочными "дыньками", не стесненными лифчиком.

В дальнейшем Анна "укутывалась" по наростающей, надевая все больше и больше одежда. Дошло до того, что эпатажная артистка показала себя в меховой шубке поверх синего махрового халата, который, в свою очередь, натянула на спортивный костюм. Кроме того, она была в капюшоне и солнцезащитных очках.

К слову, весь процесс одевания происходил под песню Николая Баскова "Зараза", которая метко подчеркнула "троллинг" Анны.

"Когда тебе сказали, что нужно одеваться поприличнее )))) Спасибо @nikolaibaskov за песню. Теперь у меня есть отмазка, что сам Николай пел про меня 😂❤️ Пишите свои: Когда ... в комментах, лучшим я отправлю подарочки 💸", - подписала кадры звезда.

Поклонники кинулись исполнять требование певицы, а также обсуждать ее внешний вид в комментариях.

"Не слушай, одевайся как тебе удобно🌹"

"Когда «свет мой зеркальце, скажи» а ей зеркальце в ответ: Аня, ты #зараза хороша"

"Аня красотка 😍❤️"

"Лучшая из всей виа гры 😋"

"Когда оделась сразу на все случаи жизни 😃😃😃"

"Раздеться надо🔥"

"Иметь детей и показывать голую жжо стыдно"

Напомним, что эпатажная Седокова сняла штаны, чтобы показать результаты своей диеты: "Вот это дирижабль".

А еще Politeka писала, что Седокова выдала правду о предательстве бывшего мужа: «Захожу с пузом, а на нем трется какая-то…»

Также Politeka сообщала, что бессовестная Седокова в крохотном купальнике показала, чем умеет соблазнять: «Вот это прелести…».