View this post on Instagram

Когда тебе сказали, что нужно одеваться поприличнее )))) Спасибо @nikolaibaskov за песню . Теперь у меня есть отмазка , что сам Николай пел про меня 😂❤️ Пишите свои : Когда ... в комментах , лучим я отправлю подарочки 💸 на карту ))) И снимайте свои видео на #Зараза 😝