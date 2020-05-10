37-летняя украинская певица Анна Седокова обескуражила откровенным кадром, всунув в камеру необъятное богатство

Как передает Рoliteka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в черном сдельном купальнике.

Анна расположилась на лежаке, сверкнув аппетитными бедрами и зоной декольте. Красотка томно закрыла глаза, распахнув белый халатик и раскинув руки. Все указывало на то, что она откровенно наслаждается моментом.

В подписи к фото Седокова призналась, что не может сидеть на диетах. Вместо этого красотка "исповедует" технику частичного голодания.

"Кто из нас не фантазировал о том, чтобы есть все, что хочешь и не поправляться? Но это не мечты - это интервальное голодание, эффективность которого подтвердили если не сотни, то тысячи диетологов. Вы просили - я рассказываю! Не могу сидеть на диетах, но Intermittent fasting (IF) - не диета, а образ жизни, который можно подстроить к любому графику, и он помогает похудеть и оздоровить организм", - поделилась певица.

По ее словам, главное не "что" есть, а "когда".

За полчаса пост Седоковой оценили более 15 000 человек. Пользователи кинулись активно обсуждать Анну и ее внешний вид.

"Ах какая женщина, обалдеть!!! 🔥"

"Прелесть, красотка"

"Постарела Седокова (((я в шоке(((фууу"

"Было бы круто почитать пост о том, как добавить см к росту) я бы точно села на такую "диету")))"

"Вот это дирижабль"

Ранее мы сообщали, Седокова вместе со своим молодым любовником, 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой выбралась на природу и наделала кучу снимков. В частности, было так тепло, что артистка избавилась от тесной одежды и пошалила прямо на газоне.

Напомним, Седокова резко пристыдила Тодоренко после скандального заявления о женщинах.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Седокова всполошила кадром в одних трусах: "Таким жаром веяло только от Жанны Фриске".

Также Politeka писала, что Седокова в растрепанном виде насмешила сеть огромным костюмом.