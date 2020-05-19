Знаменитая певица Анна Седокова сверкнула пышными формами в крохотном купальнике, который едва выдержал ее внушительные объемы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
Так, Седокова рассказывает в посте о том, как у нее накрыла небольшая депрессия, из-за которой ей пришлось даже плакать. Однако потом, признается она, ее удалось перебороть, взяв себя в руки.
«Но начался новый день. Я встала, приняла ледяной душ. И погасила 10 часть ипотеки досрочно . Я завела программу которая считает мои траты. Я отказалась от не нужного. Научилась не относиться к себе как железной женщине. Я позволила себе быть слабой», - отметила она.
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При этом Седокова поделилась снимком с отдыхе, где она позирует в крохотном купальнике.
«И единственное, что я знаю точно, это то, что я больше никогда не буду летом такой пухленькой, как на этом фото 😂Ведь я наконец-то знаю, как похудеть. Спроси меня как», - подчеркнула она.
Уточним, что поклонники певицы были в восторге от невероятных форм кумира, о чем свидетельствуют комментарии под снимком.
«не такая уж ты и пухленькая», «кому сделать красивое фото? Аня, можем поиграть», «прелесть», «Аня вы ещё та детка, не переживайте», «невероятная, просто космос», - пишут они.
Напомним, Седокова резко пристыдила Тодоренко после скандального заявления о женщинах.
Также Politeka писала, что Седокова в растрепанном виде насмешила сеть огромным костюмом.