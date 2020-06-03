Анна Седокова призналась, что в свое время узнала об изменах первого мужа уже будучи беременной

Не самым приятными подробностями своей личной жизни известная украинская певица поделилась в прямом эфире на своей странице в Инстаграм.

Первым супругом звезды был ныне покойный футболист киевского «Динамо» Валентин Белькевич. Седокова рассказала, что однажды застала своего благоверного в стриптиз-клубе с другой женщиной. Ситуация обострялась тем, что на тот момент она ждала от него ребенка. Возможно, именно из-за этого реакция звезды на измену оказалась не слишком жесткой.

«Беременная заходила, искала его. Нашла в стриптиз-клубе. Представляете, я с таким пузом захожу, а на нем женщина какая-то, трется об него. Он сидит выпивший, а я же хорошая женщина, я же хорошая девочка. Знаете, что я сделала? Я взяла его за руку и сказала: "А пойдем домой"», - призналась певица.

На этом загулы Белькевича не закончились. По словам Седоковой, он постоянно гулял на вечеринках, пока она ждала его дома и не могла спать. В конце концов певица не выдержала и рассказала маме, что планирует разводиться. Седокова признается, что тогда родная мать не поддержала ее решение и заявила, что «старая женщина с ребенком на руках» якобы будет никому не нужна.

Впрочем, звезда сама поняла, что это не так, ведь она была нужна своей дочери. По словам певицы, тогда она и решила уйти от супруга и начать новую жизнь.

Отметим, что Седокова рассталась с Белькевичем в 2006 году после двух лет брака. Футболист скончался в 2014 году от отрыва тромба.

Напомним, Седокова с вываливающейся грудью продефилировала перед камерой.

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