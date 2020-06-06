37-летняя певица Анна Седокова, несмотря на статус многодетной матери, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями

Не стало исключением и утро субботы, передает Politeka.net. На своей страничке в социальной сети Instagram артистка украинского происхождения, которая уже давно живет и работает в Москве, поделилась весьма откровенным снимком.

В кадре Анна в одном нижнем белье телесного цвета позирует, сидя на бортике ванны на фоне стены, украшенной панно с восточными мотивами. Она закинула ногу на ногу и поднесла палец к губам, выгнувшись в призывной позе.

На фото также внимание привлекает чересчур пышная грудь певицы, которая из-за такой позы выглядит еще впечатляюще.

Всего за час снимок собрал свыше 50 тысяч лайков. Комментарии под фотографией соответствуют ее содержимому.

«Хватит сводить с ума мужиков! 🎉», «Вау!», «Бомбическая🔥🔥🔥», «Вот это шарики, можно в баскетбол играть», «Что Вы с нами делаете😏🔥🔥🔥🍾», – пишут поклонники.

Как мы рассказывали ранее, Седокова удивила кадрами из туалета, куда позвала и своих детей. Анна в желтом халатике подошла с телефоном в руке к зеркалу и начала его протирать. В это время стали происходить какие-то "чудеса": откуда-то, как по мановению волшебной палочки, возникла ее старшая 15-летняя дочь Алина. Через секунду у девушки на руках уже оказался трехлетний братик Гектор.

Напомним, что эпатажная Седокова сняла штаны, чтобы показать результаты своей диеты: "Вот это дирижабль".

А еще Politeka писала, что бесстыжая Седокова освободила своего «леопарда», сочный кадр: «Не бойся…».

Также Politeka сообщала, что бессовестная Седокова в крохотном купальнике показала, чем умеет соблазнять: «Вот это прелести…».