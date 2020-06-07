"Сам Микола співав про мене"

37-річна українська співачка Анна Сєдокова збентежила кадрами у відповідь на докір користувачів, що "їй потрібно одягатися пристойніше"

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже відео, на якому з'явилася відразу в кількох образах (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Красуня почала з міні-сукні тілесного кольору, яку натягла на пишну фігуру. Сєдокова геть забула про спідню білизну, посвітивши соковитими "диньками", що не стиснуті ліфчиком.

В подальшому Анна "укутувалася" по наростаючій, одягаючи все більше і більше. Дійшло до того, що епатажна артистка показала себе в хутряній шубці поверх синього махрового халата, який, у свою чергу, натягнула на спортивний костюм. Крім того, вона була в капюшоні і сонцезахисних окулярах.

До речі, весь процес одягання відбувався під пісню Миколи Баскова "Зараза", яка влучно підкреслила "тролінг" Анни.

"Коли тобі сказали, що потрібно одягатися пристойніше )))) Дякую @nikolaibaskov за пісню. Тепер у мене є відмазка, що сам Микола співав про мене 😂❤️ Пишіть свої: Коли ... в коментах, кращим я відправлю подаруночки 💸", - підписала кадри зірка.

Шанувальники кинулися виконувати вимогу співачки, а також обговорювати її зовнішній вигляд в коментарях.

"Не слухай, одягайся як тобі зручно🌹"

"Коли «світ мій дзеркальце, скажи» а їй дзеркальце у відповідь: Аня, ти #зараза хороша"

"Аня красуня 😍❤️"

"Краща з усієї віа гри 😋"

"Коли одяглася відразу на всі випадки життя 😃😃😃"

"треба роздягтися🔥"

"Мати дітей і показувати голі жжо соромно"

Нагадаємо, що епатажна Седокова зняла штани, щоб показати результати своєї дієти: "Ось це дирижабль".

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