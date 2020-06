Американская фитнес-модель Ана Чери восхитила идеальным видом во время вечерней фотосессии в бархатном бикини

В этот раз девушка показала всю себя в новом имидже и поделилась новым кадром на своей странице в социальной сети Инстаграм. Знаменитость подчеркнула свои достоинства модным купальником из нежно-розового барата, прорекламировав тот прямо на пляже, пишет Politeka.

Так, молодая модель показала фигуру в бикини на пляже во время фотосессии на закате и покорила поклонников видом в жаркой позе:

«Perfect body you have 😍😍😍», «Красивее тебя не существует, не роняйте челюсти, господа», «Wish you were here 🔥🔥🔥🔥», «Люблю тебя, крошка, великолепная», «Ты такая дерзкая дамочка», «Вот это отдых, вот это просто вау», «Обожаю тебя, любвеобильная красотка», «Amazing 😍❤️😍», «Фантастическа😍😍😍», «Малышка🌹😘👅❤️», «Que barbaridad😍😊», - написали поклонники.

Как известно, молодая знаменитость стала популярна благодаря тому, что является активным пользователем сети и каждый день пополняет ленту в Инстаграм новыми кадрами. Ана любит участвовать в рекламных съемках белья, одежды и спортивных топов, которые часто показывает на себе во время тренировок. Девушка совсем не боится камер, поэтому ее образы иногда бывают через чур смелыми.

Ранее Ана предстала во всей красе в одном лишь ярко-розовом бикини, повернувшись боком к камере она наглядно продемонстрировала результат бурных тренировок. Чери подчеркнула свои ягодицы идеальным образом и показала тем самым, как много тренировалась для такой фигуры.

«Просто играйте, занимайте время из своей занятой жизни, чтобы делать то, что заставляет вас улыбаться и чувствовать радость. Хорошего дня, друзья 💕🐬 # Счастье # Радость # Веселье # Игра # Пляж # Океан», - написала девушка.

Вот что ответили фанаты:

«красивый вид сзади», «🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤Просто шикарная девочка️, идеальная красотка❤️❤️😍❤️❤️», «Beautifu», «Вы прекрасны нас, девочка, я вас 💋💋💋🌹🌹🌹💜💜💜», «Твои вишенки просто идеальны🍑👉🏿👌», «Очень туго», «Черт вкусно».

