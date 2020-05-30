Звезда совершенна во всем

Американская фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников очередным горячим фото в мини-бикини

Звезда часто публикует снимки, которые поражают своей красотой, сообщает Politeka.net. Так, на одном из недавних фото красотка предстала в золотом бикини.

Тело Чери настолько чудесно выглядит, что от него нельзя оторваться. Пикантности снимку придает то, что красотка развязала лифчик, и держала его за лямки. Бретельки натянулись, начиная с затылка.

Большая грудь настолько округлилась, что напоминала две большие "дыньки".

Крохотные трусики также натянулись чуть выше бедер.

Блестящая цепочка на шее придала образу завершенности.

Большая грудь, пышные бедра, мокрое тело - все это приводит в восторг.

Модель смотрела из-под пышных ресниц в камеру, немного выставив пухлые губы вперед.

"Я даю вам повод, о чем поговорить сегодня вечером", - написала звезда.

За четыре часа пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.

Пользователи сети написали модели о том, как она прекрасно выглядит в этом бикини, а некоторые даже предлагали ей свои "руку и сердце".

Напомним, Ана Чери предстала в облегающем топе.

Светлая одежда натянулась на прелестях, благодаря чему те выглядели очень соблазнительно.

Облегающие штанишки выделили не только тонкую талию, но и пышные бедра со стройными ножками.

Ранее сообщалось, что Ана Чери поразила выбором идеального образа во время своих жарких фотосессий на природе.

Девушка совершенно не стесняется тесных форм и любит удивлять самыми удачными кадрами.

Звезда появилась в жарком купальнике ярко-золотистого оттенка, который совсем не скрывал пышные формы.

Напомним, что Ана Чери подчеркнула пышные формы тесным мини: "Оглушающая красота"

А еще Politeka писала, фигуристая Ана Чери довела до безумия необъятными формами в стрингах: "Так жарко"

Также Politeka сообщала, что влажная Ана Чери устроила горячую тренировку в экстремальном мини: "Крошка на миллион"