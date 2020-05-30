Американская фитнес-модель Ана Чери порадовала поклонников очередным горячим фото в мини-бикини
Звезда часто публикует снимки, которые поражают своей красотой, сообщает Politeka.net. Так, на одном из недавних фото красотка предстала в золотом бикини.
Тело Чери настолько чудесно выглядит, что от него нельзя оторваться. Пикантности снимку придает то, что красотка развязала лифчик, и держала его за лямки. Бретельки натянулись, начиная с затылка.
Большая грудь настолько округлилась, что напоминала две большие "дыньки".
Крохотные трусики также натянулись чуть выше бедер.
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Блестящая цепочка на шее придала образу завершенности.
Большая грудь, пышные бедра, мокрое тело - все это приводит в восторг.
Модель смотрела из-под пышных ресниц в камеру, немного выставив пухлые губы вперед.
"Я даю вам повод, о чем поговорить сегодня вечером", - написала звезда.
За четыре часа пост собрал более 100 тысяч лайков и много комментариев.
Пользователи сети написали модели о том, как она прекрасно выглядит в этом бикини, а некоторые даже предлагали ей свои "руку и сердце".
Напомним, Ана Чери предстала в облегающем топе.
Светлая одежда натянулась на прелестях, благодаря чему те выглядели очень соблазнительно.
Облегающие штанишки выделили не только тонкую талию, но и пышные бедра со стройными ножками.
Ранее сообщалось, что Ана Чери поразила выбором идеального образа во время своих жарких фотосессий на природе.
Девушка совершенно не стесняется тесных форм и любит удивлять самыми удачными кадрами.
Звезда появилась в жарком купальнике ярко-золотистого оттенка, который совсем не скрывал пышные формы.
Напомним, что Ана Чери подчеркнула пышные формы тесным мини: "Оглушающая красота"
А еще Politeka писала, фигуристая Ана Чери довела до безумия необъятными формами в стрингах: "Так жарко"
Также Politeka сообщала, что влажная Ана Чери устроила горячую тренировку в экстремальном мини: "Крошка на миллион"