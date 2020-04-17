Звезда показала все, что можно!

Фитнес-модель Ана Чери показала роскошное тело в импровизированной фотосессии, сделанном в крохотном бикини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Задний двор. Давайте со мной на тренировку. Каждый день в 10:00 по тихоокеанскому времени!» - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Чери позирует в крохотном купальнике, которое минимально прикрывает ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Идеальный вид», «вау, какая кошечка», «хороша, чертовка!», «божественное тело!», «Вау, люблю когда ты так делаешь», «боже, я влюбился в это роскошное тело», - пишут они.

До этого мы писали, что фитнес-модель Ана Чери продемонстрировала роскошную фигуру. Звезда предстала в обтягивающем костюме, соответствующее видео она опубликовала в своем Инстаграм.

На кадрах игривая Ана Чери встала спиной к снимающему. Она покрутила изгибами и даже присела, чтобы продемонстрировать идеалью пятую точку. К слову, данное место снималось крупным планом.

Также модель повернулась лицом к фотографу, чтобы запечатлеть упругий живот и тонкую талию.

Звезда блестела на солнце то ли от пота, то ли от какого-то масла.

Все же, возвращаясь, к фигуре - это просто идеал: накачанные ножки и руки, прямая спинка и стальной пресс. Можно предположить, что каждая девушка мечтает о таких достоинствах.

Напомним, знойная Ана Чери без трусов устроила грязные танцы перед камерой.

Как сообщала Politeka, Ана Чери в стрингах без стыда показала свои самые аппетитные места.

Также Politeka писала, что аппетитная Ана Чери без стыда потрясла необъятными прелестями на камеру: «Ты из этого мира?».