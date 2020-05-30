Такое лучше один раз увидеть

Фитнес-модель Ана Чери похвасталась своей пышной красотой на каеру

Как сообщает Politeka.net, знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок и рассказывает о правильном питании. Ко всему прочему, она не стесняется показывать свои аппетитные формы во всей своей красе.

На этот раз девушка потешила пользователей сети, представ перед ним в одном лишь "хищном" белье.

Так, модель предстала в соблазнительном леопардовом белье со звериным принтом и черными вставками по бокам, без стеснения демонстрируя свой пышный бюст. Наряд выгодно акцентировал внимание на аппетитные формы красотки, а также железный пресс и округлые бедра. Позирует красотка у стены, одну руку она поднесла к своим густым кудрям, а вторую к вазону.

В этот раз она дополнила образ легким едва заметным макияжем: с нюдовыми тенями с эффектом блеска, четкими графичными стрелками и чувственными губами.

Снимок вызвал бурную реакцию у поклонников фитнес-модели - в комментариях они осыпают Ану комплиментами, а некоторые даже спрашивают, где купить себе такой пикантный комплект.

"Вау !!! 😍", "Мммммм, детка, я всегда говорил, что твой старик самый счастливый парень на планете 🔥", "Ты такая красивая и захватывающая", "Так жарко!..", "Ана ты просто невероятная", "

Вау ты абсолютно идеальная", "Я хотел бы потеряться в ваших джунглях", "Вы замечательный памятник матери-природы❤️, напряжение на пределе".

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