Американская фитнес-модель Ана Чери сверкнула безупречными формами в одном белье во время игры в твистер
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Привет, ребята! Через 20 минут мы будем играть в твистер», - говорит она.
Уточним, что на опубликованных кадрах Чери позирует в крохотном белье, демонстрируя безупречную фигуру.
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Несмотря на всю красоту модели, ее поклонники не смогли что-либо сказать, поскольку кадры она выбросила у себя в Сторис.
До этого мы писали, что фитнес-модель Ана Чери похвасталась своей пышной красотой на каеру.
Знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок и рассказывает о правильном питании. Ко всему прочему, она не стесняется показывать свои аппетитные формы во всей своей красе.
На этот раз девушка потешила пользователей сети, представ перед ним в одном лишь "хищном" белье.
Так, модель предстала в соблазнительном леопардовом белье со звериным принтом и черными вставками по бокам, без стеснения демонстрируя свой пышный бюст. Наряд выгодно акцентировал внимание на аппетитные формы красотки, а также железный пресс и округлые бедра. Позирует красотка у стены, одну руку она поднесла к своим густым кудрям, а вторую к вазону.
Напомним, что Ана Чери подчеркнула пышные формы тесным мини: "Оглушающая красота"
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