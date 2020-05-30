Американская фитнес-модель Ана Чери сверкнула безупречными формами в одном белье во время игры в твистер

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Привет, ребята! Через 20 минут мы будем играть в твистер», - говорит она.

Уточним, что на опубликованных кадрах Чери позирует в крохотном белье, демонстрируя безупречную фигуру.

Несмотря на всю красоту модели, ее поклонники не смогли что-либо сказать, поскольку кадры она выбросила у себя в Сторис.

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Знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок и рассказывает о правильном питании. Ко всему прочему, она не стесняется показывать свои аппетитные формы во всей своей красе.

На этот раз девушка потешила пользователей сети, представ перед ним в одном лишь "хищном" белье.

Так, модель предстала в соблазнительном леопардовом белье со звериным принтом и черными вставками по бокам, без стеснения демонстрируя свой пышный бюст. Наряд выгодно акцентировал внимание на аппетитные формы красотки, а также железный пресс и округлые бедра. Позирует красотка у стены, одну руку она поднесла к своим густым кудрям, а вторую к вазону.

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